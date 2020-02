Recapturado foragido da cadeia que danificou UBS, CMEI e escola (vídeo)

Machucou a mão durante furto numa marmoraria

A Polícia Militar M prendeu um foragido da Cadeia Pública platinense em torno de 8h20m desta segunda-feira, dia dez, na rua José Bonifácio, em Santo Antônio da Platina.

Ele tinha um corte na mão porque se lesionou quando furtava uma marmoraria momentos antes.

O marginal confessou a autoria de outros furtos e danos durante o curto período entre a fuga e a sua recaptura, crimes ocorridos na Escola Municipal Vilma Longo, Centro Municipal de Educação Infantil Erivelto de Souza Prado, e UBS(Unidade Básica de Saúde).

Os imóveis vandalizados (fotos) ficam próximos, no conjunto Dr. Jamidas e na Vila Ribeiro. No vídeo abaixo é possível ver as manchas de sangue.

Ele e o receptador de alguns dos objetos furtados (que também estava com drogas) foram entregues na 38ª Delegacia de Polícia Civil para ser preso novamente na carceragem em seguida.

✅ Resultados obtidos:

1 foragido recapturado, 24 anos.

1 indivíduo preso, 18 anos – tráfico e receptação.

12g de cocaína apreendida.

42g de maconha apreendida.

R$ 40,00 apreendidos.