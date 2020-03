Recuperada moto furtada por menino de 15 anos em Ribeirão do Pinhal

Ele dirigia na rodovia PR-436

Nesta quarta-feira, dia 18, às 17 horas, um menor (15 anos) foi apreendido após ter sido encontrado na rodovia PR-436 com uma motocicleta furtada.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o veículo era uma Honda CG 125, vermelha, e, segundo informações do condutor, teria sido comprada por R$300,00 em um lugar já conhecido por tráfico de drogas.

Após denúncia da vítima do furto, descobriram que o crime aconteceu quando o dono estava trabalhando no bairro Santo Expedito, na construção do prédio municipal do CRAS.

Tanto o piloto, quanto o passageiro de 19 anos que também estava no veículo, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.