Recuperado celular Xiaomi furtado em Ibaiti

Vítima já teve restituída o seu aparelho

Na tarde desta terça-feira, dia nove, às 14h45m, um celular preto da marca Xiaomi, o qual havia sido furtado no dia 13 de março, foi recuperado numa residência localizada na rua Alfredo Marques de Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades conseguiram resolver o crime após encontrarem o endereço da mulher suspeita. No local, em consulta ao número de IMEI constataram o fato.

A ladra de 26 anos e o aparelho celular foram encaminhados à 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil.