Recuperado hoje veículo furtado em Santo Antônio da Platina

Estava na Rua Narley Velasco Gonçalves no Jardim São João

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) se deslocou até a Rua Narley Velasco Gonçalves, Jardim São João, nesta quinta-feira, dia 28, após denúncia anônima informando que o Ford/Escort, cor vermelha (fotos), furtado na quarta-feira, 27, estava abandonado na via.

No local, localizado o veículo, e informado o proprietário, o qual compareceu com as chaves e encaminhou o carro até a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.