Rede Bourbon abre hotel em Cambará

Imóvel tem 80 apartamentos e o investimento foi de R$ 10 milhões

A inauguração do 11º empreendimento da empresa no estado aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 11, com um coquetel no hall de entrada do Bourbon Cambará Business Hotel.

O imóvel tem 80 apartamentos, dispostos em oito andares. A estrutura completa tem 4.191 metros quadrados (m²), com dois espaços gastronômicos, duas salas de eventos e estacionamento. No total, o staff do empreendimento contará com 32 funcionários.

A região onde está localizada também justifica seu propósito corporativo. O hotel tem fácil acesso à prefeitura local, bem como a comércio, bancos, bares e restaurantes da cidade. Em entrevista ao Hotelier News, Daniel Guijarro, diretor de Vendas da Bourbon, afirmou que o hotel é um projeto nascido do zero, com o edifício sendo novo em todos os sentidos.

Completando 55 anos, a Bourbon Hotéis e Resort faz também uma homenagem. Cambará é a cidade natal de Alceu Ântimo Vezozzo, empresário fundador da empresa que, além do hotel, possui o Instituto Bourbon no local.

O projeto realiza movimentações de cunho social. A ideia é de um programa de resgate social por meio da construção de moradias, centros de formação profissional e escolas na cidade. Para o próximo ano, até março, a Bourbon pretende inaugurar um empreendimento em Campinas (SP).

Para o primeiro semestre de 2019 está prevista a abertura do Rio Hotel by Bourbon Campinas, outra marca da empresa. Além de hotéis próprios e administrados no Brasil, a Rede Bourbon está presente em Buenos Aires e Assunção.