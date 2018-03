Rede de farmácia instala unidade no centro platinense

Serão 16 estabelecimentos do tipo na cidade

A Rede de Farmácias Nissei vai instalar uma unidade nas próximas semanas no centro de Santo Antônio da Platina.

O prédio está sendo reformado (fotos) e está localizado onde era o Bradesco, na esquina das ruas Marechal Deodoro e Rio Branco. Em cima,é a sede da Associação Comercial e Empresarial local.

Deve funcionar das oito às 23 horas e fazer promoções nas primeiras semanas.

Com mais de 30 anos de tradição no mercado paranaense, e com atuação nos estado de São Paulo e Santa Catarina. A Nissei é considerada a sétima maior Rede de Farmácias do País em número de lojas segundo a Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias).

Conta hoje com mais de 250 lojas que geram mais de cinco mil empregos diretos e atende mais de 3,5 milhões de clientes por mês.

A Rede foi responsável por introduzir o conceito Drugstore no mercado paranaense, e oferece ao estado o maior número de farmácias 24 horas. As lojas caracterizam-se por espaços modernos, de fácil localização, amplos estacionamentos, diversidade de produtos e disponibilidade de farmacêuticos qualificados que promovem o melhor atendimento profissional.

Uma outra farmácia, menor, vai abrir também no centro platinense, totalizando assim 16 estabelecimentos comerciais do gênero.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Alex Figueira(fotos), ele próprio dono de farmácia, considera positivo, justificando que “Santo Antônio da Platina é polo comercial e naturalmente muitas empresas se interessam em investir aqui”, disse ele, que também é advogado.



O comerciante lembra que o setor de perfumaria da rede “também é muito forte e vai fazer uma concorrência grande com as lojas do gênero na cidade”.

Mário Bactold (foto), dono de uma farmácia na frente da agência do Banco do Brasil, acha que não há demanda suficiente para atender a região, porém enfatiza que o número de empregos aumentará e os impostos que serão pagos contribuirão para o desenvolvimento econômico no Norte Pioneiro.

E informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia dois, abrirá até 22 horas. O funcionamento, adiciona, será de segunda a domingo.