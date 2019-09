Rede Molinis comemora aniversário consolidada na liderança

Festas e promoções

O empresário José Carlos Molini e sua filha, Ana Carla, com um grupo grande de colaboradores, fazem uma gestão moderna e profícua da Rede Molinis. O aniversário, “oficialmente”, é comemorado no final de agosto, mas segue durante todo o ano com promoções, sorteio de brindes e muita qualidade nos produtos oferecidos.

O grupo se consolidou como referência comercial e também ética com iniciativas que comprovam a preocupação social também das centenas de colaboradores e fornecedores, todos sempre prontos para atender os clientes e a população em geral.

Hoje, a rede tem em Jacarezinho: Molini`s Super Center, Molini`s Ponto Extra, Molini’s Super Norte 1 e 2, Padaria Molini’s; em Santo Antônio da Platina: Molinis´a Super Center e Molinis Max e ainda em Cornélio Procópio e Bandeirantes.

Abaixo, dois vídeos e mais 26 fotos.

Confira o site: www.molinis.com.br