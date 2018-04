Rede se rompe e afeta fornecimento de água em Santo Antônio

Confira os bairros atingidos

Nesta segunda-feira (16), um rompimento de rede afeta o fornecimento de água nos bairros Jardim Murakami, Villagio Planalto, Vila Boi Pintado, Vila Galvão, Jardim Bela Vista I e II, Jardim Minas Gerais, Parque Industrial, Parque Jandira, Jardim Santa Barbara, Jardim Marques, Parque do Pavão I, II e III, Residencial Roberto Rennó, Sindicato, Conjunto Vitória Regia, Yazaki, Jardim Paraíso, Residencial Morumbi e parte baixa do Centro, em Santo Antonio da Platina.

Técnicos da Sanepar estão no local realizando o conserto. A normalização está prevista para a noite.

Clientes sem caixa-d’água podem ficar desabastecidos temporariamente. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água de pelo menos 500 litros, para atender as necessidades dos moradores por 24 horas.

É recomendável que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios.