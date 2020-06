Reforço contra a Covid-19 atende 12 cidades do Norte Pioneiro

Confira abaixo quais receberão os recursos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta terça-feira, dia nove, o reforço de R$ 20 milhões que a Secretaria Estadual vai repassar a 119 municípios do Paraná. No Norte Pioneiro, 12 cidades, além de Santa Cruz de Monte Castelo e Moreira Sales, foram atendidas. “É um dinheiro que poderá ser usado para comprar veículos para transporte sanitário, como ambulâncias, automóveis e vans, e também na aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde”, explica o deputado.

Romanelli lembra que os deputados aprovaram várias medidas para fortalecer o Fundo Estadual de Saúde, dentre elas, a abertura de crédito adicional de R$ 319,3 milhões e até mesmo o repasse de R$ 37,7 milhões, de recursos do legislativo, utilizados também para outras ações de combate à pandemia. Dos R$ 19,9 milhões, mais de R$ 14 milhões são para compra de veículos e R$ 5,78 milhões para equipamentos. A ação faz parte do pacote de R$ 168 milhões destinados à saúde pública.

Para o deputado, o investimento reforça a opção do governador Ratinho Junior pelo atendimento de saúde mais próximo da população. O governador disse que o repasse é fazer com que a saúde chegue efetivamente mais perto das pessoas. “Isso evita grandes deslocamentos e melhora muito a qualidade de vida da população”, afirma.

Parceria — Romanelli lembrou ainda que a parceria do Estado, Assembleia e prefeituras ajuda a manter o controle da covid-19, embora nos últimos dias os casos de contaminação tenham aumentado, chegando praticamente à totalidade das cidades paranaenses.

O deputado acrescenta o trabalho do secretário de Saúde, Beto Preto, importante para garantir o repasse de recursos aos municípios. Beto Preto ressaltou que a proposta atende ações estruturantes e emergenciais, além da renovação tecnológica com a aquisição de novos aparelhos de exames.

As pessoas precisam receber saúde mais próxima das suas casas”

Municípios — Em todo o Estado, 119 cidades serão atendidas com recursos para combater o coronavírus. No Norte Pioneiro, Bandeirantes, Rancho Alegre, Ribeirão Claro e Sertaneja vão poder investir na aquisição de equipamentos para as unidades de atenção primária.

Já os municípios do Norte Pioneiro que vão receber recursos são Abatiá, Assaí, Guapirama, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Santa Cecília do Pavão, São José da Boa Vista, São Sebastião da Amoreira e Sapopema, além de Moreira Sales e Santa Cruz Monte Castelo, que também são representados pelo deputado Romanelli na Assembleia Legislativa.

Foto: Deputado Luiz Romanelli e Governador Ratinho Junior