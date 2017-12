Reforma de colégio de Cambará começa dia 15

Assinatura aconteceu neste final de semana

Trocas de telhado e do sistema elétrico, reforma dos sanitários e pintura da parte externa. Estas são apenas algumas das ações que acontecerão no Colégio Estadual Carolina Lupion em Cambará através do recurso do Programa Escola 1000. A assinatura aconteceu na manhã de sexta-feira, 22, com a presença dos deputados estaduais Luiz Romanelli e Pedro Lupion, a chefe do Núcleo Magda Cristina, a prefeita em exercício Cláudia Batista, e membros da comunidade escolar.

“Com toda a certeza esse investimento será bem aplicado para as necessidades que foram apontadas pela própria comunidade escolar”, comenta o deputado estadual Romanelli. Para Lupion são importantes essas melhorias. “Entendemos que fazer a manutenção e a conservação dos colégios estaduais, não é apenas uma questão de preservar o patrimônio público, mas também para que alunos, professores e funcionários trabalhem com mais conforto e segurança”, complementa.

Um representante da construtora que foi contratada para as obras também esteve presente na assinatura e afirmou que até o dia 15 de janeiro as obras terão início. “Estamos entrando em férias coletivas e voltamos no dia 8 de janeiro. Nesta semana estaremos no Colégio para iniciar os preparativos e começar efetivamente a obra em 2018″.

O programa Escola 1000, lançado pelo governo Beto Richa, em 2016, tem como proposta destinar R$ 100 milhões para mil escolas da rede pública estadual. Cada escola recebeu R$ 100 mil para reforma e melhorias.