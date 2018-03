Reforma e reestruturação do Cemitério Municipal de Ibaiti

Também acontece a ampliação

A Prefeitura através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos está desenvolvendo um grande trabalho de reforma, ampliação e reestruturação no Cemitério Municipal de Ibaiti.

Segundo o prefeito Dr. Antonely de Carvalho, a Administração Municipal está adotando uma nova forma de trabalho no Cemitério Municipal. Entre as mudanças está a reforma estrutural no Setor de Atendimento às Famílias.

O novo setor de atendimento trará maiores benefícios para a população que precisa utilizar o serviço funerário e também para os servidores que trabalham no local. O Cemitério Municipal de Ibaiti foi separado em quadras e todos os túmulos numerados. Os óbitos são inseridos em um cadastro para informações posteriores.

Foram realizadas limpezas em todo o perímetro interno, retirado os entulhos de construções anteriores deixados pelos construtores de túmulos, capina e retirada do lixo.Foram realizados também, reforços na estrutura do muro frontal, construções de drenos na calçada da frente (Rua Rui Barbosa), e calçamento com concreto e pinturas nas edificações.

Para garantir a segurança contra as depredações que vinham ocorrendo no local, a Administração Municipal está realizando reformas e construção de novos portões, construção de novos muros laterais e uma cerca de arames farpados nos fundos (divisa com Parque Mina Velha).

A Prefeitura também está instalando postes com iluminação em todo o perímetro interno e vigilantes noturnos todos os dias que farão rondas com apoio da Polícia Militar. Com essas ações foram possíveis coibir as depredações de vândalos que vinha quebrando túmulos das famílias.

“As reformas e reestruturação do Cemitério Municipal de Ibaiti trarão mais comodidade e conforto às famílias, no momento do sepultamento, assim como nas visitas, e também na realização de missas no Dia de Finados”, disse o prefeito.

A Prefeitura Municipal de Ibaiti pede a colaboração da população para ajudar a Administração Municipal a cuidar do Cemitério Municipal contra a ação de vândalos avisando os órgãos de segurança caso ocorra tentativa de depredação dos túmulos.