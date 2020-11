Regis busca ampliar geração de emprego e renda em Jaboti (vídeo)

Candidato a prefeito mostra humildade, força de vontade e competência para gerir município

O candidato a prefeito de Jaboti, Régis William (PSD) visitou o npdiario, em Santo Antônio da Platina, para apresentar suas propostas de trabalho.

Ele integra a chapa “Novas Ideias para Jaboti seguir Avançando” tendo na vice a professora Lúcia Helena de Oliveira, também do PSD, partido do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Focado e com objetivos claros de ampliar a geração de emprego e renda, percebe no agronegócio as melhores oportunidades de progresso no município, sem esquecer dos outros segmentos.

Também prioriza a educação e a saúde com metas de consolidar uma gestão calcada na transparência, pragmatismo e a busca incessante por mais recursos a serem investidos no ser humano, em sua luta diária por melhores condições e qualidade de vida.