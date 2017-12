Reinaugurada Praça Brasil em Siqueira Campos

Obra custou R$ 250 mil

O prefeito Fabiano Lopes Bueno (PSB) e o vice, Luiz Henrique Germano (PMDB) reinauguraram a Praça Brasil nesta semana, no centro de Siqueira Campos.

São aproximadamente mil metros quadrados com ampla revitalização inclusive de todo o entorno.

Os recursos vieram de emenda individual (e sem contrapartida da prefeitura) do deputado federal João Arruda (PMDB) no valor de R$ 250 mil.

Bi, como é chamado o chefe do executivo, exaltou publicamente o apoio do parlamentar e seu trabalho pelo município.

O frei Carlos Gonzaga fez a bênção.

Estavam presentes diversas autoridades, como o prefeito Flávio Zanrosso, de Tomazina.

“É mais um espaço para o encontro da população e que vai impulsionar o turismo na cidade”, disse Marcos Antônio David, o Pezão, ex-prefeito de Carlópolis, e que representou João Arruda na ocasião.