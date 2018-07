Reitora da UENP assume presidência da APIESP

Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público

A reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Fátima Aparecida da Cruz Padoan, tomou posse como presidente da Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público (Apiesp) no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), em Jacarezinho.

A transferência de cargo aconteceu na mesma cerimônia que empossou a professora Fátima Padoan e o professor Fabiano Gonçalves Costa como reitora e vice-reitor da UENP, respectivamente. A solenidade contou com a presença do ex-presidente da Apiesp, professor Carlos Luciano Sant’Ana Vargas, que transmitiu o cargo à nova gestora. Vargas é reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Fátima assume um mandato de dois anos à frente da instituição que agrega todas as sete universidades públicas estaduais do Paraná desde 1994, lutando pelos interesses das comunidades acadêmicas em prol do ensino superior público. Seu vice-presidente para esta gestão é o professor Sérgio Carlos de Carvalho, reitor da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e o tesoureiro é o professor Antônio Carlos Aleixo, reitor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

A reitora da UENP elogiou o trabalho do presidente anterior e afirmou comprometimento com as causas das universidades estaduais. “O trabalho do professor Luciano Vargas serviu de inspiração e de exemplo para a minha gestão que se inicia. Continuaremos trabalhando firme para fortalecer o diálogo entre as instituições e promover sempre a melhoria da educação superior pública, gratuita e de qualidade junto ao Governo do Estado”, disse.

Na gestão passada, a reitora da UENP atuou como vice-presidente junto ao professor Luciano Vargas. O ex-presidente elogiou o trabalho da professora Fátima e desejou êxito para o novo mandato.

“Eu sou grato à Fátima por todo o apoio que me deu enquanto vice-presidente, deixando o meu trabalho na Apiesp muito menos difícil do que seria sem ela. É uma pessoa de muita competência, excelente gestora, com firme articulação política, e eu tenho certeza de que fará um trabalho excelente para o próximo mandato junto aos demais reitores da direção da Associação”, afirma.

Foto: (Da esq. para a dir.) Fátima Padoan, Fabiano Costa (vice-reitor da UENP), Sérgio Carlos de Carvalho (reitor da UEL e vice-presidente da Apiesp) e o secretário da Seti, Décio Sperandio