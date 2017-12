Renovada concessão de funcionamento do aeroporto de Andirá

Para mais dez anos

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) avaliou os processos documentais e concedeu a renovação de autorização para mais dez anos do aeroporto andiraense, o que é importante para o município e região.

Desde o início do ano – na nova gestão da prefeitura de Andirá – o município está realizando uma operação para solucionar as demandas diversas do aeroporto da cidade e, principalmente, regularizar documentação para que não fosse fechado. Isso por que na visão do governo, o desenvolvimento econômico local e da micro região depende bastante de uma infraestrutura neste norte de serviços, que seja adequado.

Atendemos todas as solicitações da Anac e ajustes na estrutura do aeródromo. A Prefeita nos pediu um trabalho dedicado a essa questão pois havia até mesmo a possibilidade de perder a autorização do aeroporto. Então, corremos atrás para realizar todas as adequações. Temos grandes planos para o desenvolvimento econômico do nosso município e o aeroporto faz parte da infraestrutura que precisamos ofertar para os empresários”

O Aeródromo Público João Galdino é um dos melhores da região. Políticos e empresários já destacaram a importância dele para agilizar os trabalhos de locomoção. No mês de abril, a Prefeitura de Andirá, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo ampliou os contatos com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizando os trabalhos de levantamentos de documentação e buscando soluções de demandas.

A secretária enalteceu que foram muitos meses de articulação e encaminhamentos de análises situacionais. “Atendemos todas as solicitações da Anac e ajustes na estrutura do aeródromo. A Prefeita nos pediu um trabalho dedicado a essa questão pois havia até mesmo a possibilidade de perder a autorização do aeroporto. Então, corremos atrás para realizar todas as adequações. Temos grandes planos para o desenvolvimento econômico do nosso município e o aeroporto faz parte da infraestrutura que precisamos ofertar para os empresários”, destacou.

A prefeita, Ione Abib, juntamente com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sueli Nardoni, visitaram as instalações do aeródromo, conversou com empresários e apontou as necessidades de melhorias que serão realizadas; entre elas, a ampliação da pista de pouso, infraestrutura em segurança (com a instalação de câmaras), modernização do ambiente. A meta, segundo a prefeita, é fazer com que o aeroporto de Andirá seja uma referência com atividades diversas, possibilitando caminhos para geração de emprego e renda.