Repassadas verbas para entidades assistenciais platinenses

Aproximadamente R$ 2.080 milhões

O Prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão assinou na sexta-feira, dia 16, o repasse para nove Entidades Sociais para o exercício de 2018.Foi no gabinete com responsáveis pelas instituições e servidores públicos.Os recursos são provenientes dos governos federal, estadual e municipal.

Hospital Nossa senhora da Saúde

Projeto : Apoio a Manutenção do H.N.S.S (Sobreviver)

Valor do Repasse: R$ 786.500,00.

Sociedade Protetora dos Animais em Santo Antônio da Platina- Mundo Cão

Projeto: Projeto de Proteção e Controle dos animais de Rua

Valor do Repasse: R$ 29.040,00.

Casa da Criança Recanto Feliz

Projeto: Apoio e Execução do Projeto FUNDEB

Valor do Repasse: R$ 164.439,00.

Associação de Promoção Humana Platinense

Projeto: Apoio a Execução do projeto Lixo que não é Lixo

Valor do Repasse: R$ 264.000,00.

Asilo São Francisco de Assis

Projeto: Apoio a Execução de Serviço de Ação Continuada a Pessoa Idosa

Valor do Repasse: R$ 89.210,00.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Projeto: Apoio a Execução do Projeto Pessoa com Deficiência, Construindo Cidadania através do Atendimento Especializado

Valor do Repasse: R$ 200.585,00.

Associação Metodista de Apoio aos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais

Projeto: Apoio a Execução do Projeto Construindo Cidadania, Projeto Bóia Fria

Valor do Repasse: R$ 121.000,00.

Casa da Criança Recanto Feliz

Projeto: Apoio a Execução do Projeto Sócio Educativo

Valor do Repasse: R$ 106.480,00.

Centro Educacional Lar Jesus Adolescente

Projeto: Apoio a Execução do Projeto Cultura é Vida

Valor do Repasse: R$ 315.810,00.