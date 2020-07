Repasse de R$ 1,5 milhão garante inclusão digital de estudantes universitários

Assembleia Legislativa destina recursos também à UENP

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) espera oficializar nos próximos dias o repasse de R$ 1,5 milhão da Assembleia Legislativa às universidades estaduais e garantir acesso dos estudantes às aulas remotas feitas por computador. O recurso será utilizado na compra de equipamentos, que vão ficar à disposição dos estudantes nas bibliotecas.

Segundo o Primeiro-secretário da Alep, o objetivo é garantir a todos o acesso à internet.

“Estamos atendendo a demanda das universidades e vamos repassar R$ 1,5 milhão para aquisição desses equipamentos”.

“Os equipamentos ficarão nas bibliotecas das universidades e o aluno poderá fazer o empréstimo para utilização enquanto necessitar. É uma forma de ajudar a voltar essa nova normalidade, que é a aula não presencial enquanto durar esse período de pandemia”, disse Romanelli.



Bibliotecas – A reitora da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná), Fátima Padoan (foto de arquivo acima com o deputado) protocolou o pedido em nome das universidades, destaca o apoio e incentivo da Assembleia Legislativa ao ensino superior.

Fátima Padoan, presidente da Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público, informou que somente na Uenp, são 900 alunos com dificuldades em assistir aulas online, por conta da falta de equipamento ou conexão.

A professora reafirmou que os recursos vão permitir a inclusão digital de centenas de estudantes universitários. Atendemos as cotas sociais da instituição e esses alunos devem receber primeiro os equipamentos, até atingir os demais estudantes”, afirmou.