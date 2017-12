Repercute Caravana do Natal Encantado em Quatiguá

Promoção foi do Provopar

Dois fatos inusitados marcaram a passagem da Caravana do Natal Encantado do Paraná por Quatiguá. Primeiro, a queima de fogos artifícios para dar início as apresentações, que ao final foram marcadas pela chegada de Papai Noel pedalando sua “bike”, que é o meio de transporte mais popular no município com cerca de oito mil habitantes.

De acordo com os organizadores do evento, cerca de 2 mil pessoas assistiram ao espetáculo realizado na noite desta quinta-feira (21) na Avenida Doutor João Pessoa, em frente ao CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. Destaque para a presença da prefeita Adelita Parmezan de Moraes, “Adelita do Efraim”, que fez questão de agradecer ao Provopar Estadual e parceiros pela “realização do evento em nossa cidade. Estamos certos de que isto ficará marcado no coração de cada cidadão, em especial de nossas crianças”, afirmou.

A prefeita estava acompanhada de vice-prefeito Josué de Pádua Melo, “Zé Vareta”, da presidente do Provopar Municipal, Izilda Rodrigues, o representante da Sanepar, Cesar Camargo, secretários municipais, vereadores e convidados, que foram atendidos por Tatiane Barbosa, representante do Provopar. Em seguida, todos assistiram a peça “Os tesouros de Natal”, com o grupo Lanteri. Não teve quem não se emocionou com o pequeno Alex, uma criança esperta e curiosa, conversando com seu avô Vibraulino, de 80 anos e de viva memória, sobre as diferenças e semelhanças dos natais entre as gerações.

O projeto Natal Encantado do Paraná, promovido pelo Provopar Estadual, Governo do Estado e Canal MKT e Ministério da Cultura, tem como objetivo principal levar o espírito e a magia das festas natalinas para municípios do interior do Estado. Este ano 40 cidades foram previamente selecionadas e incluídas nos roteiros das duas caravanas.

Cada caravana é composta por uma carreta palco onde acontecem as apresentações. Acima do palco existe um telão de LED com transmissão simultânea para que todos possam assistir com qualidade. O programa, que promove a cultura e a solidariedade sempre em parceria com as prefeituras, é promovido este ano pelo Provopar Estadual e Canal/Mkt, Governo do Estado e Ministério da Cultura, com o patrocínio da Sanepar, Itaipu Binacional, CCR Rodonorte, Instituto CCR e Renault do Brasil e apoio do Grupo Servopa.