“Governo abriu mão da conclusão dos estudos para grande laboratório particular tomar frente”,diz oposicionista

Diante do anúncio realizado pelo Governo do Paraná sobre convênio com a Rússia para a fabricação da Vacina Sputnik V com um laboratório particular, o deputado estadual Requião Filho (fotos) protocolou nesta quarta-feira, dia três, um pedido de informações sobre o porquê do Estado ter desistido de produzir a vacina pelo Tecpar.

No ano passado, havia sido anunciado que o protocolo de validação da fase 3 de estudos já estava em andamento e que a intenção seria de submeter à validação da Anvisa até o fim de setembro de 2020, o que não ocorreu, de acordo com o oposicionista.

“Por que tanto silêncio nesse tempo todo? Por que, de repente, o Paraná deixou de ter interesse na fabricação da vacina e vai passar a um grande laboratório particular? Desta forma, solicito cópia na íntegra do protocolo firmado com e empresa Russa para a fabricação da Vacina no Estado e de todos os documentos correlatos, incluindo a desistência de alteração da fabricação pela TECPAR pela opção compra do laboratório particular desde os firmados em meados de 2020 até o presente momento”, solicita o deputado.

Requião Filho também quer saber quais as previsões de gastos com a fabricação em contrapartida à compra da Sputnik V por um laboratório privado, dentre outros questionamentos detalhados.