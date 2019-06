Requião Filho visita dez cidades do Norte Pioneiro

Quinta e sexta-feira

O deputado estadual Requião Filho (fotos) , do MDB, cumpre agenda em dez municípios paranaenses.

O roteiro tem início em Ibaiti, onde participa de reunião junto a conselheiros tutelares da cidade. O encontro será na manhã de quinta-feira, 27, a partir das 9h30, no Espaço Cultural Dini Moura Fadel.

Em seguida, Requião Filho segue viagem para prestação de contas do mandato parlamentar em Pinhalão, Joaquim Távora, Carlópolis e Ribeirão Claro. À noite, o deputado é aguardado para palestra em Jacarezinho, com alunos e professores do IFPR, a partir das 20h. O tema será a atual conjuntura política estadual e nacional, diante dos cortes de recursos das universidades públicas.

Na manhã de sexta-feira, 28, Requião Filho estará em Cambará e Bandeirantes. À tarde segue para encontro com o vice-prefeito Cássio Badaró em Ribeirão do Pinhal, onde também participa da entrega de um trator e equipamentos agrícolas, adquiridos a partir de emendas deixadas pelo ex-senador Requião. O mesmo ocorre em Nova Fátima, às 15 horas, onde haverá a entrega solene de uma retroescavadeira, também adquirida com recursos destinados por Requião.