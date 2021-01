Ele emite informativos periódicos com os dados de operação

O Comitê das Bacias do Rio Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2 (CBH Norte Pioneiro) participa, por meio de sua Diretoria, das Reuniões da Sala de Situação do Paranapanema.

Instituída em 2019 pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a Sala de Situação do Paranapanema tem como objetivo a discussão e proposição de medidas que permitam a manutenção do nível d’água dos reservatórios da bacia (Jurumirim, Chavantes, Capivara e Mauá) adequado para operação e, assim,

preservar os usos múltiplos dos recursos hídricos nestas áreas.

Integram a Sala de Situação, além da própria ANA: o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), CTG Brasil, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Votorantim Energia, Departamento de Água e Energia Elétrica pelo Estado de São Paulo, Instituto Água e Terra pelo Estado do Paraná, Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema e os seis Comitês Afluentes, instituídos nos Estados de São Paulo e Paraná.

Em razão da preocupação quanto à situação atual dos reservatórios operando em níveis baixos de armazenamento, o CBH Paranapanema emite informativos periódicos com os dados de operação e armazenamento dos reservatórios da bacia, bem como a previsão climatológica para o período.

A gravação das reuniões encontra-se no canal do YouTube da ANA: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdDOTUuInCuzppR

Os boletins dos reservatórios neste link: https://www2.paranapanema.org/comunicacao/informativos/

Secretaria Executiva do CBH Norte Pioneiro

Rua Santo Antônio, 239 – Rebouças, Curitiba/PR | CEP 80.230-120

(41) 3213-4752 cbhnortepioneiro@iat.pr.gov.br

