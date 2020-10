Resgatamos a credibilidade de Wenceslau Braz, diz Paulo Leonar (vídeo)

Prefeito e vice mostram plano de governo para novo mandato

Paulo Leonar (Progressistas) e seu vice- prefeito, Roberto do São Miguel (PP), visitaram o npdiario nesta quarta-feira, dia 21, em Santo Antônio da Platina.

A administração por ter implantado 100 % de iluminação por LED foi notícia nacional, construiu um novo centro cirúrgico para o hospital , que desde 2013 não realizava partos, ampliou a rede de coleta e tratamento de esgoto, viabilizou casas populares, saneou as contas públicas e investiu fortemente em educação e saúde. A gestão resgatou a auto-estima da população, abalada por escândalos que nunca antes na história tinham acontecido com tamanha intensidade no município.

No plano de governo, bem detalhado, estão listadas 11 prioridades:

Agronegócio e agricultura familiar;

Transporte público gratuito;

Iluminação LED para novos loteamentos;

Carinho e incentivo para crianças;

Facilidades para os cidadãos;

Trânsito seguro e moderno;

Turismo, esporte e cultura;

Cidade 100% calçada;

Polo regional de saúde;

Estímulo para economia local e

Parque industrial Contorno Sul.