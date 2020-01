Residência em Reabilitação Física recebe inscrições até amanhã

O Programa de Residência em Reabilitação Física da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está com edital aberto para processo seletivo de residentes até este domingo, dia 19. O programa é destinado a a fisioterapeutas formados ou formandos no curso de graduação em Fisioterapia.

O programa oferece duas especialidades. Fisioterapia Aplicada à Hospital Geral e Fisioterapia Aplicada à Ortopedia e Desportiva, com uma vaga disponível para cada linha. A duração da Residência é de 2 anos. O processo seletivo é composto de três fases: prova escrita de múltipla escolha, análise de currículo e prova prática/arguição.

A inscrição deve ser feita através do preenchimento de fomulário presente no seguinte link: https://tinyurl.com/r6n335b. A taxa de inscrição, no valor de R$ 150, deve ser feita por depósito bancário identificado. A prova escrita será realizada no dia 27 de janeiro de 2020, no Centro de Ciências da Saúde da UENP, em Jacarezinho.

Acesse o edital completo do processo seletivo em:

https://uenp.edu.br/latosensu/residencia-reabilitacao-fisica.