Restaurante do MFC faz sucesso em parque de exposição

Em Santo Antônio da Platina

O Restaurante do MFC(Movimento Familiar Cristão) foi um sucesso na 46ª Efapi, em Santo Antônio da Platina.

No almoço deste domingo, dia 29, e nos jantares desde quarta-feira, a participação do público foi surpreendentemente positiva.

A entidade pretende promover eventos ao longo do ano no mesmo imóvel, com melhor estrutura.

Nota da Redação: Mefecistas ou não podem enviar fotos no npdiario@hotmail.com ou Whatsapp 43 99133-8175.