Resultado do caso suspeito de coronavírus sairá segunda-feira

Mulher de 70 anos está isolada num quarto de hospital platinense

Foi por volta das 18 horas desta quinta-feira, dia 19, que a prefeitura foi buscar uma mulher de 70 anos na sua casa, num bairro que a reportagem não vai revelar, em Santo Antônio da Platina. Ela exibia evidências fortes de estar com coronavírus e está neste momento isolada com uma acompanhante profissional num quarto do Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Não são permitidas visitas nem de familiares e o acesso é restrito a médicos e enfermeiras.

A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão (fotos), confirmou o primeiro caso suspeito de coronavírus na cidade, detalhou ser uma idosa de 70 anos que recebeu parentes de São Paulo(há evidências clínicas porque existem casos suspeitos da doença nos visitantes) e vinha apresentando sintomas como febre alta, dificuldades respiratórias severas, tosse, entre outros.