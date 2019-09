Resultados finais dos JEPs em Santo Antônio da Platina

Da Fase Regional

A Comissão Central Organizadora da fase Regional dos 66º Jogos Escolares Bom de Bola divulgou os resultados finais da edição de Santo Antônio da Platina. Os municípios de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal e Andirá tiveram equipes classificadas para a próxima fase.

Resultados 07 e 08 de setembro

Ribeirão do Pinhal – Hermínia Lupion, 00 Jacarezinho – Anésio a Leite, CE 00 00×00 – 00×00 F A

Andirá – Stela Maris, CE 02 Barra do Jacaré – Maria Souza, CE 00 01×00 – 01×00 F A

Ribeirão do Pinhal – Hermínia Lupion CE 02 Santo Antônio da Platina Ubaldino do Amaral, 00 01×00 – 01×00 F B

Jundiaí do Sul – Nicanor Bueno Mendes, CE 01 Joaquim Távora – Miguel Dias, CE 00 00×00 – 01×00 M A

Andirá Barbosa Ferraz, e 02 Quatiguá – João da Silveira, CE 00 02×00 – 00×00 MA

Jacarezinho – Luiz Setti, CE 00 Santo Antônio da Platina Moralina Eleutério, CE 02 00×01 – 00×01 MA

Joaquim Távora – Miguel Dias CE 01 Abatiá – Rui Barbosa, CE 00 01×00 – 00×00 MA

Quatiguá – João da Silveira, CE 03 Ribeirão do Pinhal – Hermínia Lupion CE 00 02×00 – 01×00 MA

Abatia -Afranio Peixoto, CE 01 j Joaquim Távora – Miguel Dias CE 01 00×00 – 01×01 MB

Jundiaí do Sul. Luiz Petrini, EE 01 Barra do Jacaré – Maria Souza, CE 00 00×00 – 01×00 m b

Ribeirão Claro – João Chueiri, EE 00 Andirá – Stela Maris, CE 00 00×00 – 00×00 m b

Ribeirão do Pinhal – Hermínia Lupion CE 02 Jundiaí do Sul Luiz Petrini, EE 00 00×00 – 02×00 MB

Joaquim Távora -Miguel Dias, CE 00 Santo Antônio da Platina Santa Terezinha, E 01 00×00 – 00×01 MB

Resultados 08/09

Barra do Jacaré – Maria f Souza, CE 00 Jacarezinho – Anésio a Leite, CE 01 00×01 – 00×00 FA

Andirá – Stella Maris, CE 00 Ribeirão do Pinhal – Hermínia Lupion CE 01 00×01 – 00×00 FA

Jundiaí do Sul – Nicanor Bueno Mendes, CE 0100 Santo Antônio da Platina Moralina Eleutério, CE 02 00×02 – 01×00 MA

Andirá – Barbosa Ferraz, CE 01 Jacarezinho Luiz Setti CE 00 00×00 – 01×00 MA

Jacarezinho – Luiz Setti, CE 03 Jundiaí do Sul – Nicanor Bueno Mendes, CE 02 02×02 – 01×00 MA

Andirá – Barbosa Ferraz, CE 05 Santo Antônio da Platina Moralina Eleutério, CE 03 00×00 – 00×00 – 05×03 Pênaltis MA

Ribeirão do Pinhal – Hermínia Lupion CE 04 Carlópolis – Hercília Silva CE 05 00×00 – 00×00 – 04×05 Pênaltis MB

Santo Antônio da Platina Santa Terezinha, E 03 j Jundiaí do Sul Luiz Petrini, EE 00 01×00 – 02×00 MB

Jundiaí do Sul Luiz Petrini, EE 00 Ribeirão do Pinhal – Hermínia Lupion CE 04 00×02 – 00×02 MB

Santo Antônio da Platina Santa Terezinha, E 03 Carlópolis – Hercília Silva CE 01 00×00 – 00×00 – 03×01 pênaltis MB.