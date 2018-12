Retomadas obras de pavimentação asfáltica em bairro de Ibaiti

Investimento de R$ 1,6 milhão

As obras de pavimentação asfáltica do Bairro Santo Antônio de Pádua foram retomadas pela empresa terceirizada que passou pelo processo de licitação. Elas são fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e pela Caixa Econômica Federal.

A ação vem ao encontro do anseio da comunidade e representa o comprometimento da Administração Pública em levar melhorias aos bairros do Município. Serão cerca de 286 famílias beneficiadas com 20.856,54 m² de pavimentação asfáltica. Além da pavimentação asfáltica, as ruas do bairro estão recebendo drenagem superficial, calçadas e acessibilidade além de sinalização viária.

As obras no valor de R$ 1,6 milhão, com recursos do Ministério das Cidades do Governo Federal e contrapartida do município na ordem de R$ 284.767,23 (duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), trarão maior conforto e segurança aos moradores do bairro.

“Esse trabalho é uma reivindicação antiga dos moradores. A pavimentação nas ruas do Bairro Santo Antônio de Pádua vai trazer melhorias à vida da comunidade. É mais um anseio da população que temos a alegria de concretizar”, disse o prefeito.