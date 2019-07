Retomadas obras na BR-153; viaduto estará pronto em dezembro deste ano(vídeo)

Em Santo Antônio da Platina

Em primeira mão: A Triunfo/Econorte retomou os trabalhos no KM 41 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, interrompida por várias vezes e diversos motivos ao longo do início, em 2018.Os operários estão no local (fotos) desde a segunda-feira, dia 22 quando o npdiario fez a consulta para a concessionária, por meio da Assessoria de Imprensa da concessionária (sediada em Londrina) para divulgar se não era apenas uma ação emergencial (como tirar o mato, por exemplo).

Hoje de manhã, a jornalista Emília Miyazaki confirmou para a reportagem e ainda garantiu que o viaduto, principal obra do trecho, está incluído no pacote e tem prazo de conclusão para dezembro deste ano.

Na primeira etapa, estão sendo construídas as vias marginais e alças de acesso à cidade, que darão suporte ao trânsito local durante a escavação da rodovia e a construção do elevado.

O cruzamento fica no trevo de acesso à rodoviária com a estrada da EFAPI (Parque de Exposições). O local garantirá a fluidez e segurança para toda a região, onde funciona uma faculdade , Hospital Regional do Norte Pioneiro, posto de combustíveis Santa Rita, posto da Polícia Rodoviária Federal, escola SESI (Serviço Social da Indústria), entre outros.

Também faz parte do projeto a execução de uma via marginal que fará a ligação entre a Avenida Frei Guilherme com a Rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado, a qual dá acesso ao povoado rural da Platina.

A Triunfo Econorte trabalha para manter a segurança do tráfego e a qualidade na prestação de serviços aos usuários durante os meses de obras.

Foram consultados dois engenheiros civis de Santo Antônio da Platina, respeitados e experientes, sobre o prazo aparentemente exíguo para finalização do viaduto.Nelson Luiz declarou: “Sim, o tempo é suficiente, desde que a se execute a obra para terminar no prazo estipulado”.

Moacir Dal Bianco afirmou:”Se não houver chuvas no período e as peças em concreto armado ou protendidos das transposições elevadas(pontes/viadutos) já chegarem prontas na obra, vindas de uma fábrica. Aí sim, acredito ser possível concluir nesse prazo.Caso contrário, se estenderá até meados de 2020″.

A informação dada hoje é um alívio para milhares de motoristas de carros, caminhoneiros,motociclistas, e a população em geral que usa a chamada rodovia Transbrasiliana (corta do país de Norte a Sul) todos os dias.

O prefeito Professor Zezão ficou satisfeito, “trabalhamos muito, junto com lideranças em especial do governo estadual para que as obras fossem retomadas; esperamos que não apareça mais nenhum entrave jurídico para paralisar novamente”.