Todos os cuidados com a Covid-19 serão devidamente tomados

Nesta sexta-feira, dia quatro, será realizada uma reunião do Comitê Regional da Pecuária Moderna de Santo Antônio da Platina. O evento ocorrerá, às 13h30, no auditório da SUREG da Cooperativa Sicredi, localizada na rua 24 de Maio, nº 132 (trevo da BR-153).

O tema será sobre o Plano Integrado de Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte e contará com a presença do Comitê Gestor Regional.

Em obediência às normas sanitárias do município, será obrigatório o uso de máscaras. Apenas serão aceitas, no máximo, 40 pessoas no local, por isso todos os interessados deverão confirmar presenças.

Veja a pauta da reunião

13h45 – Abertura e boas vindas com Lígia Buso (foto), Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina (foto).

13h50 – “Agropecuária FABEMA – Estudo de Caso”, com Cláudio Vieira.

14h40 – Intervalo para o café.

15h00 – “Gestão de longo prazo para a pecuária de curta duração – O impacto nos indicadores”, com Bruno José Cumin Ogiboswki, consultor da Reditus Consultoria.

15h50 – “Análise de Mercado Futuro para Carne Bovina – O que esperar para o mercado Brasileiro e Paranaense”, com Dr. Paulo Rossi Junior, Professor Titular Bovinocultura de Corte, Departamento de Zootecnia- UFPR, Consultor da Reditus Consultoria.

16h40 – Agradecimentos e encerramento.