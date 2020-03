Reunião amanhã poderá decidir por troca de cabeça de chapa

Em local não divulgado em Santo Antônio da Platina

Nesta sexta-feira, dia 27, será realizada reunião entre simpatizantes da chapa Pedro Claro(PSD)/Valdir do Foto(DEM) em local não divulgado em Santo Antônio da Platina.

O encontro terá as presenças dos dois (pré-candidato a prefeito e vice) e dos pré-postulantes a vereador, conforme confirmou o fotógrafo.

Existe a possibilidade real de Valdir (foto) ser o cabeça de chapa a pedido do ex-chefe do executivo Pedro Claro, porque este integra o grupo de risco do coronavírus, é idoso e cardíaco e não estaria disposto, faltando pouco mais de seis meses do pleito, de arriscar a própria vida numa disputa estressante e da qual não tem certeza da vitória.

Ele completará 80 anos em 2020, já sofreu infartos e permaneceu três dias na UTI( Unidade de Terapia Intensiva) do Instituto de Cardiologia de Ourinhos(SP),por causa de uma arritmia cardíaca severa no final do mês passado.

Valdir do Foto não confirma a troca, porém interlocutores próximos dos políticos que participarão da reunião adiantam que Pedro poderia até aceitar ser vice, entretanto, não fazendo campanha eleitoral nas ruas, ficando em casa gravando áudios e vídeos.