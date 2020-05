Reunião debate amanhã segurança na zona rural do Norte Pioneiro

Será no Centro de Eventos de Santo Antônio da Platina

Exclusivo: Lideranças da agropecuária do Norte Pioneiro organizam encontro importante marcado para amanhã, quinta-feira, dia sete, às 16 horas no Centro de Eventos de Santo Antônio da Platina, às margens da BR-153.

O objetivo é reunir também forças da segurança pública e alinhavar formas de combater os frequentes crimes cometidos na zona rural da região.

O presidente do Sindicato Rural Patronal local, José Afonso Junior (foto abaixo), o ex-presidente do Sindicato Rural Patronal de Ribeirão do Pinhal, Luiz Henrique Ferroni (foto acima), o prefeito Professor Zezão e o comandante da 4ª Cia, capitão Marcos Fernando Sanches Alarcon, já garantiram presenças.

Os deputados Luiz Cláudio Romanelli e Pedro Dedoni Lupion também foram mobilizados, assim como líderes de outras classes como a do comércio.

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Péricles de Matos, dá suporte à iniciativa.

O Subcomandante-Geral, coronel Antônio Carlos de Morais, que já comandou o 2º Batalhão da PM de Jacarezinho, não poderá participar por ter compromisso anteriormente agendado, mas indicará um coronel do Setor da Inteligência para o evento.

O npdiario estará presente para uma reportagem especial.