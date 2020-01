Reunião em Curitiba define pré-candidaturas do MDB platinense

Cacique do partido decidirá os nomes

Ex-vereador por três mandatos e candidato a prefeito que ficou em segundo lugar nas últimas eleições municipais, Cláudio Domingues Cação (MDB) estará nesta quinta-feira, dia nove, na Capital para se reunir com o comandante do partido no Paraná, o ex-candidato ao governo e ex-deputado federal João Arruda.

A legenda vai disputar o pleito majoritário nas eleições do dia quatro de outubro deste ano. Também pretende apresentar nomes para o legislativo.

Os vereadores Rudinei Esteves (fotos) e José Jaime Mineiro(PSDB) decidiram limar o ex-deputado estadual José Artur Ritti, que não será mais o cabeça de chapa conforme chegou a ser especulado.Mas, ele pode surpreender como fez em outras ocasiões.

Rudi, presidente peemedebista local, viaja junto com Cação nesta quinta.

Mineiro aposta em Paulo Alcântara, o Babydoll, ex-chefe de gabinete da então prefeita Eni Ritti, para ser o postulante a vice, mas ele já descartou a possibilidade. Outra opção, Flávio ou Terezinha Maiorky, foram consultados pelo npdiario na noite desta quarta-feira, dia oito, e também rejeitaram de forma peremptória.

Assim, tudo parece estar encaminhando para que Cação seja o pré-candidato à chefia do executivo e o seu vice seria definido dentro de algumas semanas.