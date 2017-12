Reunião explica operação do reservatório da hidrelétrica Chavantes

Técnicos vão detalhar procedimentos que visam mais segurança

A CTG Brasil promove nesta segunda-feira (18) uma reunião em Jacarezinho, com o propósito de explicar a operação da hidrelétrica e reservatório Chavantes. Além disso, técnicos da companhia devem expor o Sistema de Operação em Situação de Emergência (SOSEm) – um conjunto de normas e procedimentos de operação e de manutenção para os períodos de secas e de cheias.

O encontro será às 14 horas, na Sala de Reunião da Prefeitura – localizada na Rua Coronel Batista, 335.

O evento é aberto à comunidade, e na ocasião são esperados representantes do executivo, Câmara de Vereadores, Defesa Civil, Polícias Militar e Ambiental, Corpo de Bombeiros e Imprensa.

Conforme o gerente do Centro de Operação da Geração (COG) das usinas do rio Paranapanema, Maurílio Katekawa, a operação das usinas em períodos secos ou chuvosos é abordada de maneira didática, facilitando a compreensão da comunidade. “Expomos os procedimentos e esclarecemos os temas técnico-operacionais da empresa para o público presente, já que é muito importante que as comunidades tenham conhecimento sobre esse tema”, ressalta.

Para atender os moradores da Bacia do Paranapanema, a CTG Brasil disponibiliza o Telecheia (0800-7702428), um atendimento telefônico 24 horas com informações sobre as vazões do Rio Paranapanema. Informações também podem ser obtidas pelo site www.ctgbr.com.br

A Rio Paranapanema Energia, uma empresa da China Three Gorges Corporation (CTG) no Brasil, opera e administra 10 usinas hidrelétricas, oito ao longo do rio Paranapanema, entre os estados de São Paulo e Paraná, e duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), localizadas no Rio Sapucaí-Mirim, nas cidades de Guará e São Joaquim da Barra, em São Paulo. Juntas, essas operações contam com 2.274 megawatts (MW) de capacidade total instalada.

Criada em 2013, a CTG Brasil é uma subsidiária 100% controlada pela China Three Gorges Corporation. Com investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, o portfólio da CTG Brasil hoje tem uma capacidade total instalada de 8,27 GW. Segunda maior geradora privada de energia do país, a CTG Brasil conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.