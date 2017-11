Reunião hoje em Brasília avalia engenharia político-financeiro UPA/Hospital do Câncer

Expectativa é otimista

A partir da reunião histórica ocorrida no último dia 13, na sede do Hospital do Câncer de Londrina (fotos) e com a promessa dos deputados federais Alex Canziani (PTB) e Reinold Stephanes (PSD) de emenda individual de R$ 1 milhão cada um, mais 300 mil reais da prefeitura e cerca de outro R$ 1 milhão de outro(s) deputado(s) federais, foi praticamente definida a situação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santo Antônio da Platina.Ela será comprada e doada ao HCL, assim como o terreno em que se encontra, no final da avenida José Palma Rennó (foto). Nesta terça-feira, dia 28, em Brasília, o ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), receberá os parlamentares e mais uma comitiva platinense para efetivamente aprovar ou não a “engenharia” político-financeiro dessa demanda de alto relevo social.

Viajaram de ônibus para a reunião na Capital Federal o vereador Luciano Vermelho (PTB) e de avião o prefeito Professor Zezão (PHS), vice-prefeito Chico da Aramon (PMN) e o secretário do Planejamento, Airto Diniz.

Prefeitos da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) se reuniram, recentemente, em Santo Antônio da Platina, e concordaram com a articulação evidenciando disposição em apoiar inclusive financeiramente para a instação de uma extensão do HC para diagnóstico e prevenção (não tratamento).

Assim, espera-se que – ainda em 2017 – haja a conclusão e o Norte Pioneiro seja beneficiado com a iniciativa.

