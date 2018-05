Reunião precede Semana da Família em Ribeirão do Pinhal

Alunos do Colégio Estadual Hermínia Lupion

Nos dias que antecedem a” Semana da Família”, os alunos do Colégio Estadual Hermínia Lupion, de Ribeirão do Pinhal, reuniram,

amigos e familiares e outros membros da comunidade para um evento sobre fotografias, onde puderam reviver momentos que estavam esquecidos.

Lucilene Pereira, Diretor Adão e sua filha Júlia, Sueli Mocato, coordenaria do curso de formação de docentes e prof. Chiara, de Química

Sob a orientação da professora Lucilene Pereira da Silva os alunos dos 9º anos realizaram uma mostra de imagens que traçavam a linha do tempo de cada aluno, com as quais contavam suas histórias de vida.

Os visitantes foram convidados a viajar junto no tempo e trazer de volta algumas lembranças. segundo a professora “a fotografia é um ótimo recurso para manter viva as memórias do passado e também matar saudades”.

O diretor do estabelecimento de ensino, Adão Schmidt Papi, ressaltou na ocasião a importância de valorizar as memórias afetivas, “em tempos modernos, as redes sociais nos tomam um tempo precioso e nos distanciam cada vez mais do contato com as nossas raízes, e atividades como a realizada com os alunos, nos faz recordar bons momentos do passado e presente”.

Além de histórico e cultural, o evento foi emocionante.

