Réveillon 2020 no Luz de Lua traz diversas atrações

De Volta para o Futuro no Luz de Lua

A grande festa de réveillon está chegando, e o LuzdeLua vem com tudo, em um evento ideal para quem quer passar uma noite SENSACIONAL EM UM AMBIENTE AGRADÁVEL, para você e toda sua família. Foi pensado em cada detalhe para que tudo se encaixe de forma harmônica e seja uma noite para guardar na memória.

O próprio nome já diz “de volta para o futuro” o Luz de Lua irá relembrar as noites memoráveis que já tiveram no início da jornada, por isso o réveillon será apenas no ambiente principal, sendo a parte de baixo a PISTA e a superior (mezanino) o CAMAROTE e também contará com um novo espaço LOUNGE a céu aberto.

Os convites são LIMITADOS.

LINE-UP

23:00 – warm-up

00:45 – Two Beat’s Live (show performático)

02:00 – Nando (banda)

04:30 – Juliana Mendez (DJ)

06:30 – FIM

Entretenimento:

Um incrível BALÃO DE AR QUENTE no estacionamento : Alce voo nessa experiencia incrível

Ingresso PISTA ganham R$ 20,00 em consumação, entrando até 01:30 da manhã;

– As primeiras 20 mulheres ganham uma taça personalizada do evento;

– Para brindar o réveillon em grande estilo, ESPUMANTE FREE das 23:45 até 00:15;

– Pizza FREE na madrugada;

—— || CONVITES AVULSOS

PISTA – ainda À VENDA

Masculino – R$ 100,00

Feminino – R$ 80,00

MEZANINO PREMIUM (piso superior) – Mesa para 10 pessoas – *mesas esgotadas*

Falar com Igor – (43) 9 9800-4538

Pontos de Venda físico:

Santo Antônio da Platina/PR

– Clínica Harmônica (43) 3534-7471 (até 3x no cartão)

– Galpão Beer (43) 3534-0936

Ibaiti

– Loja Amarelo 20 (43) 3546-2449

Jacarezinho

– Baguete de Ouro (43) 3525-2875

– BarBarril (43) 3525-7010

Cambará

– Padaria Super Pão (43) 3532-4343

VENDA ONLINE: – Ingresse (até 3x no cartão)

https://www.ingresse.com/reveillon-2020-luz-de-lua

Obs.: É obrigatório a apresentação do ingresso em forma digital (através do aplicativo Ingresse), juntamente com o DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO para a entrada no evento; —— VÁ AO LUZ DE LUA NESTA VIAGEM, E O DESTINO É, DE VOLTA PARA O FUTURO.

Luz de Lua – Rodovia BR 153 – Santo Antônio da Platina. Localização : https://goo.gl/maps/juVjBxNLQNsUHHcF7