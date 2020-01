Réveillon na Cabana do Lago se consolida como melhor do NP

Comida especial, gente bonita e ambiente exclusivo

A organização da Cabana do Lago preparou uma linda festa para receber 2020 nesta terça-feira, dia 31. O Norte Pioneiro comemorou o Ano Novo num ambiente seguro, agradável, climatizado, de bom gosto, uma vista deslumbrante e com tudo o que um réveillon pode oferecer de melhor. Fica no KM 59 da BR-153, a 14 KM de Santo Antônio da Platina, no trecho entre Guapirama.

Das 21h45m às três horas.

A animação se estendeu até a madrugada desta quarta, dia primeiro.

Cardápio com receitas elaborados especialmente para a noite mais importante do ano. Mesa de frios e antepastos, deliciosa ceia com saladas, massas, assados, pratos quentes e sobremesas.

Ambiente exclusivo e familiar.

Banda 4.2 ,de Santo Antônio da Platina, fez a animação da noite e madrugada.

FOTOS: EMERSON CHAGAS/ESPECIAL PARA O NPDIARIO