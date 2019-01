Ribeirão Claro abre inscrições para o desafio Riberbike

Saída e chegada na Estância Pedra do Índio

O evento acontecerá no dia dez de fevereiro, saída e chegada na Estância Pedra do Índio, além de contar com atividades de aventura.

As inscrições poderão ser feitas pelo site: www.aro26.com, serão inclusos na tarifa uma camiseta (uso obrigatório), café da manhã e almoço, primeiro lote já esgotado, segundo lote no valor de R$ 95,00.

Os 100 primeiros inscritos no desafio concorrerão a um voo de parapente.

Mais informação: 43 984014976 ou acesse https://newadventurebrasil.com.br/