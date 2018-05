Ribeirão Claro adota gibi em sala de aula

HQs serão utilizadas nos estabelecimentos de ensino municipais

O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira, autorizou a aquisição de revistas de HQ(Histórias em Quadrinhos) para todas as escolas municipais da Rede Pública Municipal.

A solicitação foi feita inicialmente por alunos do 5º Ano da Escola Municipal Jovira Conti Néia, em projeto coordenado pela professora Sebastiana Moura. Os estudantes e a professora estiveram na última segunda-feira (23) na prefeitura, acompanhados pela Secretária de Educação e Cultura, Ana Maria Molini, a diretora Maria Cristina da Silva Néia, a supervisora Analice Aparecida Cristina da Silva de Paula e foram recebidos no gabinete pelo chefe do executivo.

Um dos alunos leu a solicitação ao prefeito em forma de cordel, pedindo que o município comprasse os gibis para a Escola Jovira Conti Néia. O prefeito respondeu em forma de trova, se comprometendo a atender o pedido. Durante a reunião realizada no gabinete, Mario elogiou a iniciativa e revelou que a aquisição beneficiará não somente a escola, mas todos os estabelecimentos de ensino da Rede Pública Municipal.

De acordo com a diretora Maria Cristina da Silva Néia, os alunos fizeram uma pesquisa de campo junto à comunidade para identificar os hábitos de leitura e as preferências dos entrevistados. “Após a pesquisa, os alunos retornaram para a escola e fizeram um estudo sobre os dados em sala de aula, que virou um gráfico”, explicou. “A ação faz parte da Parceria Votorantim pela Educação (PVE)”, completou.

Segundo a secretária de Educação, Ana Maria Molini, a literatura será de grande valia para o desenvolvimento dos alunos. “O gibi é importante para incentivar a leitura e mostrar a diferença entre a linguagem comum e a norma culta”, afirmou.

O prefeito Mario Pereira destacou o papel da leitura para expandir o conhecimento e a visão de mundo dos estudantes. “O objetivo é criar o hábito de leitura para depois migrar para outros gêneros literários”, esclareceu. “A leitura é muito importante para vocês conhecerem novos lugares e outras culturas”, finalizou.