Ribeirão Claro: Centro de Convivência tem cursos profissionalizantes e oficinas

Espaço também servirá para eventos sociais

O Centro de Convivência Manoel Felix de Moraes, inaugurado no final de 2017 no bairro Campo do Rio, em Ribeirão Claro, proporcionará acesso ao lazer, cultura e conhecimento à centenas de famílias.

A inauguração contou com a presença do prefeito Mário Pereira, da primeira-dama e secretária de Educação e Cultura, Ana Maria Molini, do vice-prefeito, João Carlos Bonato, do secretário de Assistência Social, Carlos Henrique Molini servidores públicos e representantes da comunidade.

Os familiares de Manoel Félix de Moraes participaram do evento e agradeceram ao prefeito pela homenagem. O prédio faz parte do projeto de Convivência e Fortalecimento de Vínculos coordenado pela Secretaria de Assistência Social. No local serão oferecidos de forma gratuita cursos profissionalizantes, oficinas, atividades físicas, eventos sociais e outros projetos desenvolvidos pela prefeitura. Após a cerimônia foi servido um coquetel para todos os participantes.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Carlos Henrique Molini, o baile da Terceira Idade, que acontece semanalmente no Centro Social Urbano, será transferido agora para o novo espaço.

O chefe do executivo comentou sobre os planos da prefeitura para o espaço recém-inaugurado. “Esse galpão era utilizado para bailes muito esporádicos e é um espaço muito bom para ficar fechado e merecia ser melhor utilizado”, disse.

Ele se emocionou ao lembrar do homenageado, que foi amigo próximo de seu pai, José Alves Pereira, que dá nome à praça localizada a poucos metros do centro de Convivência. “O Manoel Felix era um amigo inseparável do [meu pai] José Pereira”, lembra. “Nada mais justo que os dois continuassem próximos mesmo após a morte”, declarou. “Tenho certeza de que esse local será muito bem aproveitado”, concluiu.