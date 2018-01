Ribeirão Claro comemora vitória histórica com evento especial

Promovido no fórum no centro da cidade

O promotor de Justiça da Comarca de Ribeirão Claro, Luiz Paulo Zanetti, resumiu durante seu discurso: “Nunca antes nosso município recebeu ao mesmo tempo tantas autoridades como hoje”.Ele se referia à presença das celebridades presentes na sexta-feira, dia 12, à noite no Fórum Dr. Manoel Ribeiro de Campos.

O governador Beto Richa participou da homenagem prestada ao ministro José Antônio Dias Toffoli, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e ao desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

Eles receberam título de Cidadão Honorário, concedido pela Câmara de Vereadores de Ribeirão Claro, pelo destaque em suas áreas de atuação e o esforço na manutenção da 23º Zona Eleitoral, com sede no município.“Todos os paranaenses estão irmanados na concessão dos títulos de cidadão honorário, seja pelos méritos pessoais dos homenageados, seja pelo papel central que vem sendo cumprido pela Justiça neste momento importante da vida brasileira, no qual a harmonia entre os poderes jamais foi tão imprescindível”, salientou o governador.

Richa afirmou que o país vive um momento crucial em que a população cobra uma nova postura dos representantes políticos e que o ministro Dias Toffoli e o desembargador Xisto Pereira têm um papel fundamental a cumprir neste cenário.

A presidente da Câmara de Vereadores, Eliana Cortez da Silva, explicou que a homenagem aos magistrados foi validada pela comunidade. “Os homenageados tiveram participação fundamental para a manutenção do fórum eleitoral. Enquanto muitos outros fecharam, eles entenderam que a população de Ribeirão Claro seria muito prejudicada. E esse é o reconhecimento que todos nós oferecemos”, disse.

O governador mencionou a participação dos homenageados no processo de não fechamento de outras zonas eleitorais do Estado. “Cerca de 100 delas seriam extintas, 50% do total do Estado, e com a articulação dos magistrados apenas 15 foram fechadas”, disse.

O governador destacou a receptividade de Ribeirão Claro e o acolhimento da população. “Comecei minha vida política na região e sempre me surpreendendo com o calor humano da cidade. É uma honra dividir este momento”.

O reconhecimento do ato dos juristas foi consagrado também pela prefeitura. Durante o evento, o prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira, assinou a lei que autoriza a construção da sede própria do fórum eleitoral na cidade.

Em seu discurso o ministro Toffoli agradeceu a honraria e garantiu a continuidade dos esforços para fortalecer a cidade. “Ribeirão Claro pode sempre contar com o apoio deste novo cidadão do município”.”É uma honra dividir o título de Cidadão Honorário com o ministro Josë Dias Toffoli, que tanto faz pela justiça brasileira”, sublinhou Xisto.

PRESENÇAS – Também participaram da solenidade o Juiz Lourival Pedro Chemin, Juíza de direito da Comarca de Ribeirão Claro, Tatiana Monteiro Furtado de Mendonça; o presidente da Associação de Magistrados do Paraná, Frederico Mendes Júnior; o procurador de justiça Gilberto Giacoia; ; o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, Durval Amaral; o conselheiro do Tribunal de Contas Ivan Bonilha; os deputados estaduais Pedro Lupion e Luiz Cláudio Romanelli; o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho; o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, o presidente do IAP(Instituto Ambiental do Paraná), Tarcísio Mossato Pinto; a promotora Kele Cristiani Diogo Bahena; os prefeitos de Londrina, Marcelo Belinati, e Carlópolis, Hiroshi Kubo, o presidente da Subseção da OAB de Jacarezinho, Jaziel Godinho de Morais, o ex-presidente da OAB de Santo Antônio da Platina, Garcia Neto, o vice-prefeito ribeirão-clarense João Carlos Donato, a primeira-dama Ana Maria, vereadores, o ex-jogador do Atlético Paranaense e atual comentarista da RPC, Nivaldo Carneiro; o representante do deputado federal Alex Canziani, Gil Martins, e o ex-prefeito Kiko Molini.

FOTOS: MARTINHO DE PAULO/ESPECIAL PARA O NPDIARIO

Leia também estas duas matérias correlatas:

https://npdiario.com/capa/procurador-geral-da-justica-faz-piada-com-governador-e-ministro-no-norte-pioneiro/

https://npdiario.com/noticias-da-regiao/curva-da-morte-tera-caixa-de-escape-no-norte-pioneiro