Ribeirão Claro define projetos esportivos para 2019

A Secretaria de Esportes e Lazer da prefeitura de Ribeirão Claro anunciou, neste início de semana,os projetos esportivos que serão disponibilizados gratuitamente para a população em 2019.

Foram definidas sete iniciativas com investimento total de R$ 110 mil, autorizado pelo prefeito Mario Augusto Pereira(PSD) para fomentar a prática esportiva no município. As aulas iniciarão em fevereiro, com locais e horários a serem definidos e pelos professores e divulgados na imprensa e nos canais de comunicação da prefeitura de Ribeirão Claro.

A escolha ficou a cargo de uma comissão formada por representes da comunidade, Conselho Municipal de Esportes e poder público. Foram selecionados os projetos Vidativa, Hidroginástica para terceira idade (foto principal) e portadores de doenças crônicas, Karate Kyokushin, Modalidades Esportivas/Atividades Lúdicas, Correndo para a Vida (Atletismo), Saúde para Todos (atividades para idosos nas ATIs), Cross Kids (foto acima) atividades físicas para crianças e Corpo em Movimento.