Ribeirão Claro entrega 26 toneladas de calcário a produtores rurais

Corrige a acidez do solo

O prefeito de Ribeirão Claro, Mario Augusto Pereira, iniciou a entrega do calcário recebido essa semana aos produtores rurais do município. No primeiro carregamento, já chegaram 26 toneladas do insumo e a segunda remessa do produto é aguardada para o início desta semana. Centenas de agropecuaristas serão beneficiados. Interessados devem comparecer a Secretaria de Agricultura para retirar o produto que teve o transporte subsidiado pela prefeitura.

O calcário para fins agrícolas é utilizado para corrigir a acidez do solo. Ao mesmo tempo em que faz essa correção, o calcário também fornece cálcio e magnésio indispensáveis para a nutrição das plantas.

Ele foi transportado pela carreta e cavalo mecânico conseguidos pelo prefeito junto à Receita Federal de Foz do Iguaçu em 2017. O veículo será utilizado prioritariamente para o transporte de insumos agrícolas e faz parte do programa de fomento à agricultura, promovido pela atual administração.

O chefe do executivo foi acompanhado pelo secretário de Agricultura, Irani Pereira Cardoso, pelo secretário de Indústria e Comércio, Benedito Jober Faganelli e pelo diretor do Departamento de Fomento Agropecuário, Alex da Rosa Carriel.

Segundo o prefeito Mario Pereira, o calcário veio ensacado para melhorar a distribuição e conservação do produto. “Optamos por não comprar calcário à granel para proporcionar uma distribuição justa entre os produtores rurais e facilitar a conservação do produto que já vem protegido pela embalagem”, explicou. “Teremos outra remessa chegando na próxima semana e os produtores já podem procurar a Secretaria de Agricultura para retirar o calcário a partir de agora”, finalizou.