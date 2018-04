Ribeirão Claro ingressa no Fórum G11 para desenvolvimento turístico

Grupo formado visa turismo

O município de Ribeirão Claro foi incluído no Fórum G11, grupo formado com o objetivo de promover ações entre os principais municípios para o segmento do turismo, produzindo e divulgando um manual de boas práticas e fortalecendo ainda mais um grupo que já está bem estruturado.

O município foi incluído no G11 juntamente com mais 10 cidades do Paraná com a meta de unir esforços, colocar o estado do Paraná em destaque no Turismo no Brasil e o desenvolvimento econômico de todos os municípios.

Entre as ações do grupo, estão a busca por ampliar as discussões comuns aos membros e a interlocução com governos nas esferas nacional e estadual.