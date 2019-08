Ribeirão Claro perde e está fora dos JAPS

No futsal, Siqueira Campos ainda busca classificação

Ribeirão Claro não conseguiu vencer no futebol sete, em Ivaiporã, na fase final dos Jogos Abertos do Paraná e dá adeus ao sonho do título estadual da Divisão B. A equipe do Norte Pioneiro enfrentou Moreira Sales e perdeu por 2 X 0. Com a classificação para a próxima fase é por eliminatória, Ribeirão Claro deixou Ivaiporã e já regressou ao Norte Pioneiro.

No futebol de campo, Cornélio Procópio venceu a primeira partida, contra o Novo Itacolomi, pelo placar de 2 X 0 e agora terá de superar a equipe de Guaraci, que também tem uma vitória.

Já a equipe de Siqueira Campos, que disputa na modalidade futsal masculino, perdeu para São José dos Pinhais por 3 X 1, mas ainda tem chance de se classificar. O próximo desafio de Siqueira Campos será contra o Cianorte. A equipe do Norte Pioneiro precisa vencer para se classificar em segundo lugar no grupo C e continuar na disputa.

Quem também continua na disputa é a equipe de Bandeirantes, no futsal feminino, que perdeu para Campo Mourão, por 4 X 1, mas venceu Ivaiporã de virada, pelo placar de 3 X 2. Campo Mourão e Ivaiporã vão se enfrentar nesta segunda-feira. Bandeirantes torce para que Campo Mourão garanta a vitória para, dessa forma, se classificar em segundo lugar no grupo e continuar na competição.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Ivaiporã.