Ribeirão Claro sedia Festival de Parapente e Paramotor

Evento está sendo realizado na Rampa do Índio

Está sendo promovido neste final de semana (oito e nove de setembro) o 2º Festival de Parapente e Paramotor de Ribeirão Claro.O Festival New Adventure é um evento para toda família, em um dos lugares mais belos do Paraná.Os organizadores, de Londrina, escolheram o npdiario, em Santo Antônio da Platina, para divulgar o evento.

Visitaram o jornal o CEO Rômulo Ritz, e os instrutores Danilo Amaral, Patrícia Lúcio e Ingrid Gibelato (fotos).

Ribeirão Claro é situado em região panorâmica com montanhas e colinas cobertas de verdejante vegetação remanescente da Mata Atlântica. Dispõe de uma série de atrativos turísticos, propícios para a prática de esportes naturais e de aventura.

O evento está sendo realizado na Rampa do Índio localizada a oito quilômetros da sede do município,sendo que o local tem uma paisagem muito bonita e ideal para prática de voo livre como Parapente e Paramotor.

O esporte de aventura está cada vez mais benquisto e acessivo para todos os públicos.

Há atrações musicais, voo comerciais de parapente e Paramotor, restaurante no local, área de camping, food trucks, feiras de artesanatos e esportes de aventura, presença de pilotos consagrados e a cerca de 1.200 pessoas por dia.

A New Adventure é quem promove a iniciativa, num dos segmentos que mais crescem no Brasil,o turismo de aventura.

Informações:(43) 98401-4976; 99195-7012 e 99615-9511.

O site é: https://newadventurebrasil.com.br/