Ribeirão Claro tem Conferência de Assistência Social

Temas foram Financiamento Público e Participação

Foi promovida no final de semana a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social no Salão Nobre da prefeitura de Ribeirão Claro. O objetivo foi aprovar as propostas apresentadas, divididas em três eixos, levantadas junto à comunidade durante a pré-conferência promovida no último dia nove.

Também foram eleitos os integrantes do Conselho Municipal de Assistência Social e as delegadas Nora Elisabeth Chammas Cassar (titular) e Gláucia Martins de Araújo (suplente). As duas representarão o município na Conferência Estadual de Assistência Social.

O evento contou com a presença da presidente da Câmara Municipal, Eliana Cortez, do secretário de Assistência Social, Carlos Henrique Molini, da secretária de Educação, Maria Cristina Silva, do secretário de Administração e Finanças, Afonso Dejaval da Silva, que representou o prefeito Mário Augusto Pereira, do chefe do Escritório Regional da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Lisandro José Néia Baggio e da população.

A palestra foi apresentada pela assistente social Juliana Aparecida de Oliveira Vieira Ribeiro e teve como tema “Assistência Social: Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social”. Ela também apresentou as propostas levantadas, aprovadas posteriormente pela plenária.