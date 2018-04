Ribeirão do Pinhal: Colisão entre carro e caminhão

Saldo de cinco feridos

Um caminhão de Cornélio Procópio e um Santana de Bandeirantes bateram frontalmente em torno de 15h40m desta quarta-feira, dia 25, na PR-436, em Ribeirão do Pinhal.

O motorista do veículo maior invadiu a pista contrária.

O acidente deixou cinco pessoas feridas(uma mulçher e quatro homens), duas em estrado grave.

Socorristas de Abatiá e Ribeirão do Pinhal,bombeiros e Policiais Militares atenderam a ocorrência.

Foi preciso serrar a lataria para retirar os machucados.