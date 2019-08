Ribeirão do Pinhal conquista prata nos Jogos Abertos

E acesso à elite do handebol

O Norte Pioneiro se destaca mais uma vez no cenário esportivo paranaense. A equipe de handebol masculino de Ribeirão do Pinhal conquistou medalha de prata, na fase final do 62º Jogos Abertos do Paraná (JAPS), disputado em Ivaiporã, entre os dias 23 e 29 de agosto. O último confronto foi contra Saudade do Iguaçu, que foi a campeã estadual.

Não foi a primeira vez que Saudade do Iguaçu e Ribeirão do Pinhal se enfrentaram nesta edição dos Jogos Abertos do Paraná. As duas equipes estrearam na competição dia 24, dividindo a mesma quadra. Mas a equipe do Norte Pioneiro não conseguiu um bom resultado e perdeu por uma diferença de 11 gols, com o placar de 35 X 24, favorável a Saudade do Iguaçu.

A segunda partida foi contra Ivaiporã e Ribeirão do Pinhal ganhou de lavada, com um placar folgado de 30 X 13. Já nas quartas de finais, Ribeirão Claro sofreu, mas venceu por apenas um gol de diferença, eliminando a equipe de Corbélia, que perdeu pelo placar de 20 X 19. Com isso, Ribeirão do Pinhal avançou mais uma fase e chegou às semifinais.

Foi a vez de enfrentar a equipe de Jussara. A partida permaneceu equilibrada, com as duas equipes marcando gols e com pouca diferença no resultado. No final, mais uma vitória de Ribeirão do Pinhal, que venceu apertado por uma diferença de três gols: 28 X 25.



Na quinta-feira (29), Ribeirão do Pinhal decidiu o título. O confronto, desta vez, foi contra o primeiro adversário da fase final dos JAPS, da qual a equipe do Norte Pioneiro não conseguiu arrancar um placar favorável. Mais uma vez, Ribeirão do Pinhal lutou e atacou, mas não resistiu e perdeu a partida por apenas três gols de diferença: 28 X 25.

Saudade do Iguaçu venceu e conquistou o título de campeã do 62º Jogos Abertos do Paraná. Ribeirão do Pinhal conquistou medalha de prata. As duas equipes estão classificadas para a final dos JAPS, que acontece entre os dias 11 e 20 de outubro, em Toledo.