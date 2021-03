Ele receptou mercadoria roubada por quadrilha

Exclusivo: O empresário de Ribeirão do Pinhal, preso em torno de 10h30 desta sexta-feira, dia 12, no seu supermercado pelas Polícias Civis local e de Arapongas, ganhará a liberdade provavelmente nesta segunda-feira, dia 15. É acusado de receptar 24 mil caixas de leite longa vida Terra Viva (foto).

O juiz local arbitrou fiança de 220 mil reais para conceder liberdade e a família pagou.

Só que terá que usar tornozeleira eletrônica. A tecnologia embutida no aparelho permite que o rastreamento seja feito 24 horas por dia, e o homem de 68 anos será monitorado à distância. A peça será colocada em Londrina em até cinco dias.

Ele não reagiu à prisão.

Teria comprado a mercadoria roubada por valor muito abaixo do custo real. A vítima foi a empresa RTC Logística Transportes. Um bando roubou a carga depois vendida por preço bem abaixo do praticado no mercado ao empresário ribeiro-pinhalense, segundo a acusação.

